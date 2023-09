Morador chega em casa e frustra ação de ladrões em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer em uma residência no Jardim Panorama onde segundo informações o morador teria chegado em casa e flagrado bandidos realizando roubo.

Informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que três indivíduos teriam entrado na residência e subtraído 1 chave de um veiculo Chevrolet Montana e dois controles do portão eletrônico.

O proprietário chegou na residência quando os bandidos estavam no interior do seu veículo. Após notarem a presença do homem, os criminosos saíram correndo e deixaram cair um aparelho celular Xaiomi Redmi e a chave do veiculo com um dos controles.

A policia realizou patrulhamento nas proximidades, porem não encontraram ninguém com as

características descritas pelo morador. A equipe orientou a vitima e recolheu o aparelho celular para ser entregue a Delegacia de Policia Civil.

Ubiratã Online com informações do 11º BPM