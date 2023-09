Duas pessoas ficam feridas em acidente envolvendo motos em Ubiratã

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

Duas pessoas ficaram feridas após colisão envolvendo duas motocicletas, no cruzamento das Ruas Herculino Otaviano e Duque de Caxias, no Centro de Ubiratã.

O acidente aconteceu no inicio da manhã desta quarta-feira (20). Equipes do SAMU e Ambulância da saúde do município estiveram no local fazendo os primeiros procedimentos as vitimas e encaminhando para atendimento hospitalar.

Fotos: Auto Socorro Matheus / Eduardo Duarte