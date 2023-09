Saúde registra mais 149 casos de dengue no Paraná; Comcam tem sete confirmações

O informe semanal da dengue registrou 149 novos casos e nenhum óbito pela doença no Paraná. O documento foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O período sazonal 2023/2024, que teve início em 30 de julho deste ano, soma 913 casos confirmados em todo o Estado, sem mortes.

Na região da Comcam, Araruna também entrou na lista dos municípios com confirmações da doença. Agora são sete casos, no total, sendo dois em Goioerê, dois em Roncador, dois em Terra Boa, e Araruna com um caso.

O 5º Informe Epidemiológico da Vigilância Ambiental da Sesa registra também 3.479 casos em investigação e 3.136 descartados. Dos 399 municípios, 93 apresentaram casos autóctones, quando a doença é contraída localmente, e 266 registraram notificações.

As regionais com mais casos confirmados de dengue até ao momento são Londrina (193), Maringá (168), Paranaguá (122) e Foz do Iguaçu (122). As regionais de Irati, União da Vitória e Pato Branco seguem sem casos confirmados. A região de Telêmaco Borba teve apenas um caso e Guarapuava, dois.

CHIKUNGUNYA

O mosquito Aedes aegypti também é responsável pela transmissão de zika e chikungunya. Durante este período não houve confirmação de casos de zika, somente dez notificações. O novo boletim confirmou ainda três novos casos de chikungunya. Desde o início do período sazonal, houve o registro de nove casos.

Agência Estadual de Notícias