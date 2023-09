Vídeo: Câmera de segurança registra homem roubando moto no Centro de Ubiratã

A câmera de segurança de uma clínica, registrou o momento do roubo de uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha no final da tarde desta quarta-feira (20), no Centro de Ubiratã.

O fato aconteceu na Rua Duque de Caxias. Nas imagens é possível ver o homem já com capacete na cabeça se deslocando calmamente em direção a moto que estava estacionada. A ação durou poucos segundos até o criminoso conseguir dar partida e sair tomando rumo ignorado.

Veja o Vídeo Abaixo: Ubiratã Online com Imagens da Clinica Urgmedic