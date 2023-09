Produtos contrabandeados são apreendidos pela Policia Militar em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa, apreendeu diversos mercadorias contrabandeadas do Paraguai em um veículo ocupado por quatro pessoas. O veículo em atitude suspeita foi abordado enquanto passava pela cidade.

Ao serem abordados, eles disseram que estariam indo de Foz do Iguaçu com destino a Ponta Grossa. Na busca realizada no veículo foram encontradas várias mercadorias de origem estrangeira.

Dentre os produtos, diversos eletrônicos e garrafas de vinho, sem notas fiscais. Os quatro ocupantes do veículo e as mercadorias foram encaminhados para a apresentação das autoridades competentes para realização dos procedimentos cabíveis.