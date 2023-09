Motociclista morre em acidente na BR 369

O motociclista Luís Alberto de Oliveira, de 37 anos, morreu em grave acidente de trânsito na BR 369, nas proximidades do Reassentamento São Francisco em Cascavel, na tarde de quinta-feira (21).

O médico, Oswaldo Luis Garcia Fagundes, do Corpo de Bombeiros, contou no local para a equipe de reportagem que o acidente aconteceu quando o piloto fazia a ultrapassagem do caminhão, porém perdeu o controle da direção e foi atingido pelo veículo de carga. As equipes não puderam fazer nada para salvá-lo. “Infelizmente lesões incompatíveis com a vida”, descreve o doutor.

O corpo e a moto foram parar pelo menos 100 metros de onde aconteceu o acidente. A batida foi tão forte que partes do corpo desmembraram.

Informações extraoficiais são de que ele estava almoçando com amigos no restaurante em Corbélia, e ao viajar sentido Cascavel aconteceu o acidente. Além disso, no local contaram que a vítima comprou a moto, Suzuki GSX-R, dois meses atrás. Amigos ficaram inconsolados no local.

Fonte: Catve