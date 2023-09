Ômega ‘abraça’ poste após acidente em Nova Aurora

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (21), na PR 239, em Nova Aurora, envolvendo um veículo Ômega e um ônibus que transportava funcionários de uma cooperativa local.

A colisão ocorreu durante uma tentativa de conversão na rodovia. Com a força do impacto o veículo foi jogado e “abraçou um poste”, ficando bastante danificado, com vidros quebrados e lataria amassada.

A motorista ficou ferida e foi socorrida pela equipe do SAMU. No veículo estava também uma criança, que não ficou ferida por estar na cadeirinha de segurança.