Homem suspeito de estupro de vulnerável é preso em Ubiratã

A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente um homem, de 55 anos, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada nesta quarta-feira (20), em Ubiratã.

De acordo com as investigações, o homem abusou sexualmente de duas vítimas, de 4 e 9 anos.

De acordo com a delegada da PCPR Laryssa Grandis de Lima, os abusos ocorreram em diferentes ocasiões e o suspeito não tem parentesco com as vítimas. “A primeira situação ocorreu no dia 28 de agosto e a outra, no dia 9 de setembro”, conta a delegada.

DENÚNCIAS

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

PCPR