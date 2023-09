Moto furtada é recuperada pela Polícia Militar de Nova Cantu

A Polícia Militar de Nova Cantu realizava patrulhamento na Estrada da Água da Abelha, área rural do município, quando avistou uma moto parada na beira da estrada. Após a consulta da placa no sistema, foi identificado que a motocicleta havia sido furtada no dia 06 de setembro, na cidade de Salto do Itararé (PR).

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

A motocicleta estava sem gasolina e foi encaminhada para o DPM de Nova Cantu, onde foi realizado o Boletim de Ocorrência e posteriormente encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as providências.

Fonte: PM de Nova Cantu