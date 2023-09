Primavera no Paraná será quente e com temporais

Estação inicia às 3h50 do próximo sábado (23).

A Primavera começa oficialmente às 3h50 de sábado (23) e termina no dia 21 de dezembro às 0h47.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

O meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, explica quais serão as características da estação neste ano. Conforme informado, ao longo do período é comum formação de temporais. Há maior disponibilidade de umidade e calor na atmosfera.

Segundo Reinaldo, a partir de outubro, a atmosfera fica mais instável e os ventos transportam bastante umidade e calor para o Paraná e regiões vizinhas, com isso aumenta as taxas de instabilidade e as condições para formação de temporais.

As chuvas volumosas de certa duração, associadas as rajadas de fortes e moderadas e também queda eventual de granizo

Ainda conforme o meteorologista, a partir das próximas semanas, ao longo da estação continua com a influencia do fenômeno El Ninõ que se desenvolve nas águas do oceano pacífico equatorial, mas altera o clima em vários pontos do globo.

Para o Paraná terão mais calor e umidade na atmosfera, contribuindo para a formação de temporais.

Para finalizar, Reinaldo comenta que a tendência é que tenhamos, além da chuva, acima da média histórica, mais ondas de calor, no decorrer dos próximos três meses.

Podemos ter em alguns momentos esses temporais bastante severos que podem se tornar mais frequentes ao longo da estação.