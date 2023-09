Homens discutem por ciúmes de mulher e Policia é acionada em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer no Jardim Petrica, onde segundo informações dois homens estavam discutindo.

No local, a equipe constatou que havia um veículo motoneta Honda Biz onde a pessoa alegou

ter adquirido recentemente e ainda não havia realizado a transferência, sendo que está motoneta estava caída ao solo com retrovisor, para-lama dianteiro e manete direito danificados.

No local também se encontrava um veículo VW/Gol CL, relatou também que ao chegar em casa,

visualizou a pessoa que estaria falando com sua esposa e que ele estaria enviando mensagens para a mesma e que isso estaria causando transtornos no seu casamento.

Ao visualizar que o autor estaria em frente a sua casa, este jogou seu veículo sob a motoneta, vindo a danificá-la. Posteriormente ambos desferiram ofensas um ao outro. O homem alegou que essa situação já se deu por outras vezes e que não teria enviado mensagens para a esposa de ninguém.

Ao consultar as placas dos veículos, constatou-se que o veículo Gol estaria com débitos, sendo realizado o recolhimento do veículo para a OPM. O veículo motoneta não apresentava pendências, sendo liberado no local. Diante dos fatos, foram realizadas orientações para ambas as partes para tratativas posteriores.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online