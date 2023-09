Motociclista fica ferido em acidente na BR 369

Um motociclista de 52 anos ficou ferido em acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (28), na BR 369l. O motorista que causou a batida fugiu do local.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motociclista seguia no sentido Cascavel/Corbélia quando reduziu a velocidade para fazer uma conversão sobre a pista e foi atingido na traseira pelo carro, que, segundo ele, seria um Fiat Palio de cor prata.

Após a colisão, o condutor do automóvel se evadiu sem prestar socorro à vítima.

O homem foi atendido por uma equipe do Siate e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Cascavel com ferimentos moderados. Segundo os socorristas, ele tinha suspeitas de fratura na região do ombro.