Pai arrastado com a família por correnteza no Paraná é encontrado vivo; criança morreu

Durante a tarde desta segunda-feira (09), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da pequena Rafaelly Van Ryn, 2 anos, arrastada no carro junto com a família pela enchente do Rio Preto, em Irati, no Sudeste do estado.

No veículo, além da criança, também estavam a mãe Tatiane Furmann de 26 anos, que foi encontrada presa em alguns galhos, com ferimentos leves e o pai Cleomar Van Rynhomem, de 35 anos, que também havia desaparecido.

Conforme o tenente Sobol, do Corpo de Bombeiros, a família estava no carro quando tentou atravessar uma ponte, submersa pelas águas do Rio Preto, na noite de domingo (08). A correnteza os arrastou para dentro do rio.

A menina foi encontrada sem vida dentro do carro, no fim da tarde desta segunda-feira, quase 24 horas depois do ocorrido. O veículo estava a cerca de 50 metros da ponte e submerso a quatro metros de profundidade. A mãe acompanhava as buscas quando o carro e a criança foram localizados.

O pai dela, Cleomar Van Ryn, foi encontrado vivo no inicio da noite desta segunda-feira (10).

Uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), de Curitiba auxiliou nas buscas.