Homem morre após ser atropelado em Campina da Lagoa

CLIQUE AQUI: SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE NO INSTAGRAM E FIQUE BEM INFORMADO

Manoel Vitalino Pereira perdeu a vida após ser atropelado por uma VW Van na Estrada que liga o município de Campina da Lagoa ao Distrito de Herveira.

Informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal de Notícias Ubiratã Online, ao chegar no local os policiais constataram que a vítima estava caída de costas para o chão com o corpo parcialmente na via, já em óbito.

Ainda no local, também foi identificado o condutor da Van envolvida no atropelamento. O homem informou que conduzia o veiculo sentido ao Distrito de Herveira, quando aproximadamente 1 km para chegar ao Distrito acabou colidindo com o senhor que empurrava sua bicicleta pela via no mesmo sentido. Ele informou que assim que parou o veículo entrou em contato com a saúde pedindo socorro.

O condutor foi submetido espontaneamente ao teste de etilômetro, o qual deu como resultado 0,00 mg/l, para ingestão de álcool.

A Polícia Civil, Criminalistica e IML foram acionados para remoção do corpo, já o veículo envolvido no acidente acabou sendo encaminhado ao pátio do destacamento da Polícia por constar débitos em seu licenciamento. O condutor foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos e na sequência foi liberado. A Polícia Civil segue investigando o fato e no aguardo da perícia realizada pela criminalística.