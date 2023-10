Feliz Aniversário – 85 anos: Parabéns para a Pioneira Olga Maria de Oliveira Alves

As felicitações vão para a Pioneira dona Olga Maria de Oliveira Alves, da Comunidade Três Placas que no dia (07/10) completou 85 anos.

Foi realizado uma celebração do aniversário na Capela Nossa Senhora das Graças, celebrada pelo Padre e amigo da família pe. Antônio Luiz – reitor e parado do Santuário São José da cidade de Apucarana.

Os parabéns são dos filhos: Célia- Selma – Sandra – Carlos – Claudemir – Marcos

Parabéns, felicidades e muitos anos de vida…