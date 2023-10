Motorista morre e vários ficam feridos em grave acidente entre carreta e ônibus na BR 369

CLIQUE AQUI: SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE NO INSTAGRAM E FIQUE BEM INFORMADO

Um grave acidente foi registrado por volta das 05h na BR 369 próximo ao trevo de acesso à cidade de Nova Aurora. A batida traseira envolveu uma carreta carregada com produtos utilizados em pinturas e um ônibus de turismo.

Várias equipes de socorristas foram deslocados para prestar atendimento aos ocupantes dos veículos.

Segundo informações, o coletivo transportava escoteiros de Maringá até a cidade de Santa Helena para participar de um acampamento “Campori” que reúne pessoas da região sul do Brasil. A organização informou que os adolescentes e os líderes estão bem e que outro veículo será providenciado para o transporte até o destino.

Ainda não foram repassadas informações do número de pessoas feridas, mas a informação é de que o condutor do ônibus morreu no local, após bater na traseira da carreta e muitas pessoas precisaram de atendimento.

O trânsito ficou lento no local e foi desviado para não ser obstruído. Participaram das ações equipes do Siate, Samu, ambulâncias do Município, Defesa Civil, DER, Criminalística, entre outras.

.