Hilux e defensivos agrícolas são furtados de propriedade rural em Ubiratã

A equipe da Patrulha Rural, da Policia Militar de Ubiratã foi informada informando que na noite de domingo (29), para segunda-feira (30), foram arrombados dois barracões em uma propriedade rural.

Foram usadas uma barra de ferro e um martelo para arrombar os cadeados e forçarem a abertura

da porta do barracão. Os autores do furto qualificado levaram 500 quilos de glifosato nortox

e 50 litros select e uma caminhonete i/toyota hilux cslstm4fd com chaves e documentos, provavelmente carregando os defensivos agrícolas.

Os criminosos saíram em fuga em meio a plantação pelo lado direito da propriedade e depois pelo acesso principal da propriedade. O veículo estava guardado dentro do barracão com as chaves na ignição e com cerca de três quartos de combustível.

