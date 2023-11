Conheça a tecnologia que vai permitir surf indoor em Curitiba

IoT foi desenvolvida pela empresa curitibana BindFlow. “Tranquilos que teremos uma excelente gestão de software”, afirma sócio do SurfCenter.

Uma novidade para 2024 tem ganho destaque em Curitiba: a primeira unidade de surf indoor da capital paranaense, desenvolvida pela SurfCenter. Para virar realidade, o esporte, inédito na cidade, conta com a tecnologia desenvolvida pela BindFlow.

“Nosso software vai permitir que os usuários controlem nível de complexidade da onda que desejam, como aprendiz, intermediário ou avançado. Com muita qualidade e desenvolvimento personalizado, vamos garantir uma experiência única e criar bons momentos para quem vivenciar essa novidade”, afirma Emerson Martens, CEO da BindFlow.

Para desenvolver a tecnologia, os profissionais da empresa fazem uso de uma das frentes de atuação da companhia: a Internet das Coisas (IoT). Nesta área, os desenvolveredores são capazes de conectar objetos físicos do cotidiano, como a piscina, com um sensor ou software.

Desta forma, é possível uma troca de dados entre as duas estruturas com outros dispositivos e sistemas de internet.

Para Thiago Zonin, sócio e diretor comercial da SurfCenter, a parceria com a BindFlow é a certeza de que o projeto será um sucesso.

“Com a Bindflow, estamos tranquilos que teremos uma excelente gestão de software para fazer o projeto dar certo, porque a equipe é sensacional, é uma empresa humanizada que se preocupa com pessoas. Essa tecnologia é que vai controlar as ondas, mas também gerir todo o local com segurança”, frisou Thiago. A piscina com ondas deve começar a funcionar no segundo semestre de 2024.

IoT para diferentes áreas

Na BindFlow, o portfólio de IoT se aplica para as mais diferentes empresas. Entre seus cases de sucesso, a empresa já desenvolveu tecnologia de logística para a Loreal Paris com uso da Internet das Coisas.

No agro, a empresa curitibana promove transformação a partir de ganho de eficiência, sustentabilidade e lucratividade. Entre as atividades aplicadas estão o monitoramento de condições ambientais, proteção de saúde do plantio e o rastreamento dos produtos agrícolas ao longo da cadeia de suprimento.

Conheça mais sobre os sistemas de IoT desenvolvidos pela BindFlow e também o amplo portfólio de serviços em https://bindflow.com.br