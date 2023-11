6 Coisas para fazer em Sorrento

Aninhada nas escarpas da costa sul da Itália, a pitoresca cidade de Sorrento é um verdadeiro tesouro que deslumbra os visitantes com sua beleza natural, cultura rica e culinária deliciosa. Com vista para o Golfo de Nápoles e o Monte Vesúvio ao longe, Sorrento é um refúgio à beira-mar que convida os viajantes a explorar as suas maravilhas.

Neste guia, levaremos você a uma jornada através das seis experiências mais cativantes que Sorrento tem a oferecer. Desde passeios pelas ruas de paralelepípedos repletas de lojas encantadoras até degustações de limoncello e descobertas das antigas ruínas romanas nas proximidades, esse passeio será extraordinário!

Como aproveitar ao máximo sua viagem a Sorrento?

Para aproveitar ao máximo sua viagem a Sorrento, comece explorando o encantador centro histórico da cidade, onde você encontrará lojas pitorescas e oportunidades para provar o famoso Limoncello. Não deixe de visitar a Catedral Duomo e aprecie sua arquitetura deslumbrante.

Reserve um tempo para relaxar na Villa Comunale e desfrutar da vista espetacular do pôr do sol sobre o mar. Além disso, faça passeios pelas áreas externas, como a costa de Amalfi e as ruínas de Pompéia, para explorar a rica história e beleza natural da região.

Experimente a deliciosa culinária local em restaurantes à beira-mar e não perca a oportunidade de saborear pratos à base de frutos do mar frescos. Por fim, mergulhe na cultura local, converse com os moradores e absorva as desvantagens e a hospitalidade que tornam Sorrento uma experiência inesquecível.

Descubra os 6 maiores encantos de Sorrento

Apesar do seu tamanho modesto, a cidade à beira da Baía de Nápoles esconde algumas preciosidades em termos de atrações. Então, prepare-se para explorar esses tesouros escondidos e descubra o que fazer em Sorrento!

Piazza Tasso

A Piazza Tasso recebeu esse nome em homenagem ao poeta renascentista Torquato Tasso, de quem os habitantes têm um enorme orgulho. A praça é realmente o coração da cidade de Sorrento.

Recheada de bares, restaurantes, cafés e lojinhas, a praça é excelente para relaxar, conversar, almoçar ou tomar um café e curtir o movimento da cidade.

Além disso, nas imediações da praça, você encontrará prédios históricos que valem muito a visita – como a igreja barroca de Santa Maria del Carmine (em estilo barroco, construída no século XVI) e o Palazzo Correale (construído no século XIV, com fachada gótica catalã) – e também a escultura de Torquato Tasso, o poeta em cuja homenagem a praça foi batizada.

Villa Comunale: Uma Pérola Sorrentina

A Villa Comunale é frequentemente aclamada como o local mais deslumbrante de Sorrento. Embora a cidade inteira seja um charme por si só, a Villa Comunale indiscutivelmente se destaca como um dos seus principais cartões-postais.

Situada a poucos passos da Igreja de San Francesco e do Claustro, esta área é mais do que um simples jardim – é um espetacular calçadão à beira do penhasco, oferecendo uma das vistas mais espetaculares de Sorrento. É aqui que você encontra um dos mirantes mais deslumbrantes da cidade.

Catedral Duomo: Um Maravilha Arquitetônica

Ao seguir pela Via Pietà a partir da Piazza Tasso, você passará por palácios medievais antes de chegar à Catedral Duomo. Esta impressionante construção apresenta um afresco externo, um campanário de três níveis, quatro colunas clássicas e um elegante relógio de majólica, uma cerâmica esmaltada que é apreciada desde a Renascença.

Centro histórico

O Centro Histórico de Sorrento é encantador e perfeito para se explorar a pé, pois é uma área compacta repleta de adoráveis vielas.

Durante as noites a partir das 19h30 até meia-noite, e aos domingos pela manhã, os carros não são permitidos nas ruas do centro. Essa medida cria uma atmosfera ainda mais agradável para passear e descobrir Sorrento a pé.

Uma visita à Catedral também é altamente recomendada, onde se pode apreciar diversas obras de arte, bem como o batistério onde o poeta Torquato Tasso foi batizado.

Limoncello em Sorrento: Uma degustação imperdível

No coração do Centro Histórico de Sorrento, você encontrará uma coleção de lojas e fábricas que produzem o famoso licor Limoncello. Esta bebida é uma tradição da cidade, feita a partir das frutas cítricas que abundam na região, como mencionado acima.

Ao entrar nas lojas e fábricas, você pode pedir uma degustação – e o melhor de tudo, é gratuito! Após a experiência, não hesite em adquirir uma garrafa ou várias delas para levar para casa. Você certamente não se arrependerá!

Pôr do sol em Sorrento: Uma experiência mágica

Sem sombra de dúvidas, o local perfeito para apreciar o pôr do sol em Sorrento é a Villa Comunale, que mencionei anteriormente. Acomode-se em um dos bancos pitorescos, saboreie um gelato e aguardente o sol mergulhe suavemente no mar.

A vista é simplesmente deslumbrante, quase mágica – é como contemplar uma pintura divina ganhando vida diante de seus olhos.

Se você ficou encantado com as maravilhas de Sorrento, compartilhe este guia com seus amigos e familiares para que eles também possam descobrir esses tesouros escondidos!