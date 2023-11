Motorista morre carbonizado em acidente na BR 369

Um trágico acidente envolvendo uma picape estrada e um caminhão provocou incêndio em ambos os veículos, causando a morte do motorista do automóvel, carbonizado.

O acidente ocorreu próximo da meia-noite de ontem na rodovia BR três meia nove, entre Campo Mourão e Mamborê. O caminhão estava carregado com óleo vegetal e o produto se espalhou sobre a pista, propagando com mais força as chamas.

O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para conter as chamas, mas os dois veículos ficaram destruídos. O corpo do condutor do veículo foi totalmente consumido pelo fogo.

O motorista do caminhão foi atendido com fermentos generalizados e encaminhado a uma unidade hospitalar de Campo Mourão. Ele disse que o outro motorista dirigia em zigue-zague. Apesar de sair para o acostamento o caminhoneiro não conseguiu evitar a batida.

