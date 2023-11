Três pessoas morrem carbonizadas em acidente na rodovia PR 317

Um trágico acidente automobilístico na madrugada desse domingo, 5, causou a morte de três pessoas – que seriam jovens – na rodovia PR-317, entre Campo Mourão e Peabiru.

Após a colisão, o veículo em que eles estavam pegou fogo, matando as vítimas carbonizadas. O acidente envolveu um GM/Celta, com placas de Cianorte, e um GM/Corsa, de Boa Esperança, próximo ao posto Corujão.

De acordo com as informações as três vítimas fatais estavam no Celta, enquanto o Corsa era dirigido por um homem de 41 anos. O veículo de Cianorte seguia sentido a Peabiru, quando ocorreu a colisão com o Corsa, que estaria na contramão.

Após o impacto, o Celta pegou fogo causando a mortes de todos os ocupantes. O motorista do Corsa, com ferimentos leves, ainda tentou retirar as vítimas do veiculo em chamas, mas não conseguiu.

O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para apagar o fogo do veículo e retirar os corpos que foram encaminhados ao IML de Campo Mourão para autopsia e e identificação. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e vai apurar as causas do acidente.