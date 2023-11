Irmãos morrem carbonizados durante incêndio em casa, em Maringá; crianças tinham 7 e 12 anos

Dois irmãos, sendo crianças de 7 e 12 anos, morreram após a residência onde elas estavam pegar fogo na madrugada desta terça-feira, 7, em Maringá. Um jovem de 18 anos, irmão das vítimas, foi socorrido em estado gravíssimo com 90% do corpo queimado.

O caso aconteceu por volta das 2h, no cruzamento da Rua Pioneiro Lívio Olivo com a Rua Paisagista, no bairro Parque das Laranjeiras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a avó e quatro netos, todos irmãos, dormiam no imóvel no momento do incêndio, porém em cômodos separados.

Equipes do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Quando os socorristas chegaram no local, encontraram uma das vítimas, o irmão de 18 anos, com queimaduras por todo o corpo.

Ele foi intubado e encaminhado ao Hospital Bom Samaritano. De acordo com familiares, ele tentou salvar os irmãos menores. A avó e um dos netos de 9 anos conseguiram escapar ilesos.