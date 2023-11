Cadáver em decomposição é encontrado em Goioerê

Um cadáver em adiantado estado de decomposição foi encontrado em uma propriedade rural às margens da Estrada da Pedreira, em Goioerê, por volta das 12 horas desta terça-feira (07).

O corpo é de um homem de pele morena com idade aproximada de 60 anos e foi encontrado por um trabalhador que estava cuidando de algumas vacas e sentiu o forte odor. Acredita-se que tenha falecido há mais de dez dias, pelo estado de decomposição do cadáver.

Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal deverão ser acionadas. Somente o exame de necropsia poderá indicar a causa da morte.

Ele estava com uma camisa de uniforme com a marca “Flabel”, a mesma utilizada por trabalhadores que estão atuando na construção do Colégio Agrícola de Goioerê, não portava nenhum documento que pudesse levar à sua identificação.

Com informações do Goionews