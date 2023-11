Idosa de 106 anos morre carbonizada após casa pegar fogo em Faxinal

Adelina Ferreira, de 106 anos morreu carbonizada em uma

tragédia na madrugada desta quarta-feira (8) na localidade de Faxinalzinho, no município de Faxinal, no Vale do Ivaí, norte Paraná.

A centenária perdeu a vida em um incêndio que aconteceu em uma casa na zona rural. Conforme informações, a família conseguiu salvar um homem, mas não conseguiu retirar a idosa a tempo da residência. Ela era cadeirante e ficou presa dentro do imóvel em chamas.

Envie notícias, vídeos, fotos, reclamações, denúncias e opiniões para o Portal Ubiratã Online através do Instagram ou dos nossos WhatsApp (44)) 9 9925 5244 / (44) 9 9830 8235.

Ubiratã Online – 14 anos no ar – 200 milhões de páginas/visitadas.

Informação com responsabilidade e credibilidade.