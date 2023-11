Assaltante morre em confronto com a Polícia na BR 369

Motorista é assaltada no Centro de Cascavel, durante a tarde desta quinta-feira (9).

A mulher que é motorista de aplicativo e recebeu o chamado de corrida com dois homens. Na frente do Colégio Wilson Joffre eles a ameaçaram com arma de fogo e chegaram a enforcá-la com o braço. Em seguida, ela puxou o freio de mão e saiu às pressas do veículo.

Logo na sequência, sentido a Corbélia na BR 369 os assaltantes bateram o carro e fugiram pela mata. Pelo menos 10 equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para localizar os suspeitos.

Um dos assaltantes envolvidos foi baleado durante confronto com a Polícia Militar. O médico do Corpo de Bombeiros, Osvaldo Fagundes, contou que não foi possível identificar quantos tiros acertaram o homem, considerando que o corpo estava num espaço de difícil acesso. A identificação ainda não foi revelada.

Equipes policiais fazem as buscas do segundo envolvido no assalto, o suspeito fugiu na mata.

