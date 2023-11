Casal furta celular no Centro de Ubiratã

A Policia Militar foi acionada a comparecer em um endereço no Centro da cidade, onde a solicitante relatou que seu aparelho celular de marca Bizzon, de cor preta com detalhe vermelho e sem capinha teria sido furtado.

No local a equipe constatou os fatos e em conversa com a vítima, esta relatou que estava no banheiro, deixou o celular na sala de estar e quando retornou o aparelho não estava mais. Ela disse que vizinhos visualizaram um casal entrando no quintal da residência e saindo rapidamente, mas não souberam dizer quem seria esse casal, apenas informaram que se tratava de um rapaz magro e alto e uma moça baixinha, morena e magrinha.

Diante das informações coletadas a equipe realizou patrulhamento no intuito de localizar o casal que supostamente seriam os autores do furto, porém sem êxito até o presente momento.