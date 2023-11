Homem é preso por importunação sexual em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada na noite de segunda-feira (13), por uma mulher que

relatou que estava indo até a residência de uma amiga, quando um veículo Saveiro de cor branca

passou a acompanha-la por aproximadamente 3 quadras. O condutor passou a olhar pra ela e chamou para entrar dentro do veículo. Ele realizava a prática de masturbação.

Com medo das atitudes, ela fez contato com seu irmão e mandou uma mensagem de Whatsapp para Central da 2°Cia repassando as informações e os dados do veículo Saveiro,

O veículo foi abordado e em busca pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado, porém por desejo de representação contra os atos praticados pelo autor, foi dado voz de prisão e este foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas os procedimentos cabíveis.

Fonte: 11º BPM