Vídeo: Vereador de Goioerê renuncia ao cargo

O vereador de Goioerê Walter Fernandes Martins, conhecido como Tenente Martins, que teve o mandato cassado por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2020, renunciou ao cargo durante sessão na noite de segunda-feira (13).

Veja o vídeo no final da matéria.

A Justiça Eleitoral tornou o político e oito suplentes inelegíveis por oito anos. Com a vacância do cargo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) precisa definir quem assumirá a vaga deixada por Walter, que também foi sentenciado a pagar uma multa de R$ 53,2 mil pelos crimes eleitorais.

Durante o último discurso na tribuna da Câmara Municipal, Walter Martins disse que há três anos ‘recebeu o mais duro golpe da vida política vitoriosa’. A denúncia do Ministério Público sustentou que os representados atuaram diretamente na compra de votos, fazendo ofertas diversas a eleitores, como o pagamento para adesivar carros, distribuição de “vale-combustível”, custeio de exames médicos, contas e viagens e até a prestação de serviços advocatícios gratuitos.

Além de provas testemunhais e documentos, foram obtidas nas investigações registros com nomes e endereços de eleitores e valores pagos, bem como imagens de algumas das situações noticiadas. As anotações indicam a movimentação de pelo menos R$ 25 mil.

“Embora a luta não tenha terminado, e está longe de terminar, confesso que paguei e estou pagando caro por tal enfrentamento”, disse enquanto advogado, referindo-se a tentativa de reverter a condenação.

“Sem perceber, de repente, me dei conta que a exaustão havia me pegado, exaustão física, exaustão mental. Ao longo desses três anos, perdi a sede, perdi a fome, perdi o sono. Em consequência, perdi 30 kg e o pior de tudo: passei a sofrer todos os dias, todas as horas e todos os minutos e dores fortes”, complementa emocionado.

Ao fim, ele salienta que se sente como um “zumbi, um verdadeiro morto vivo” e pediu desculpas. “Nesse instante, num ato de coragem, não é covardia, estou renunciando o meu mandato”, finaliza.

