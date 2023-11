Homem que tentou colocar fogo em residência é preso em Ubiratã

Após as imagens divulgadas no Portal de Notícias Ubiratã Online, que possui milhares de acessos no Site ubirataonline.com.br, grupos e páginas do Facebook, grupos do Whatsapp, Twitter e Instagram a Polícia Militar chegou a prisão do homem que por três vezes tentou colocar fogo em uma residência no Jardim Panorama com um artefato feito com garrafa e produto inflamável, denominado coquetel molotov.

As imagens da terceira ação criminosa foi registrada por câmera de segurança e publicadas em na manhã deste domingo (19), logo após nossa divulgação a Polícia Militar chegou a prisão do homem.

