Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

https://www.instagram.com/reel/Cz1l7DmJrEr/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

São quase 100 vidas perdidas todos os dias nas rodovias por causa de acidente de trânsito.

Em levantamento feito no primeiro semestre deste ano pela PRF. Foi constatado que quase 80% dos acidentes nas rodovias federais poderiam ter sido evitados com uma simples mudança de comportamento por parte dos motoristas.

Segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada, seja responsável.

.

Anuncie sua empresa no Portal de Notícias Ubiratã Online.

Divulgação no site – 14 anos no ar – 2,5 bilhões de views (10 primeiros meses de 2023 – 1,44 milhões de visitas e 8,77 milhões de páginas vistas. Demonstrado no gráfico)

05 Grupos do Whatsapp

Facebook – Grupo com 19 mil membros

Páginas – Quase 40 mil seguidores

Instagram – Quase 9 K

Portal com credibilidade e responsabilidade.

Sua empresa 24 horas em destaque.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.

Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743 –

(44) 9 9830 8235 / (44) 9 99255244.