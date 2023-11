Filho embriagado esfaqueia o próprio pai após ele negar a chave do carro na região

Um morador de Engenheiro Beltrão foi esfaqueado nesse domingo, 19, pelo próprio filho, de 32 anos. A agressão ocorreu após o filho pedir a chave do carro ao pai, e ele negar, por perceber que o mesmo estava embriagado.

Revoltado com a recusa, o rapaz pegou uma faca e partiu para cima do pai, dizendo que ele “merecia morrer”. O homem foi ferido com uma faca de cozinha e só não morreu porque sua filha, irmã do agressor, conseguiu separar os dois.

A Polícia Militar foi acionada quando a vítima já havia recebia atendimento, no hospital Santa Casa da cidade. A equipe foi até a residência e encontrou o agressor dormindo no sofá, em visível estado de embriaguez.

Ele ainda resistiu à prisão, mas foi algemado e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para responder pelo crime.

