Homem morre após ser esfaqueado dentro de residência em Corbélia

A Policia Militar de Corbélia foi acionada por volta de 00h15, desta terça-feira (21), para atender a uma ocorrência de ferimento por arma branca no bairro Vila Nova Nazaré.

No local, os policiais encontraram um homem gravemente ferido, retorcendo-se na cama do quarto. O SAMU já estava no local prestando atendimento e conduziu a vítima até o PAM, onde, infelizmente, veio a óbito pouco tempo depois, aos 40 anos.

Na residência, três pessoas afirmaram não ter ouvido nada, descobrindo posteriormente que a vítima estava ensanguentada. Um homem presente na casa foi preso após a verificação de um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele alegou ter testemunhado outro indivíduo deixando a residência com uma faca, fornecendo sua identificação, mas este suspeito ainda não foi localizado.

A polícia continua investigando os detalhes do ocorrido para esclarecer as circunstâncias que levaram ao fatídico desfecho.

Fonte: Comunicação Social do 31ºBPM