Policia Militar cumpre mandado de prisão e apreende armas em Campina da Lagoa

A Policia Militar foi acionada por um Oficial de Justiça para cumprimento de mandado judicial em um endereço no centro de Campina da Lagoa.

No local, os policiais identificaram o homem e questionaram sobre as armas de fogo. Ele indicou que uma Pistola calibre 380, estava em seu veículo e um rifle, escondido no quintal da residência.

Após a localização do armamento, foi solicitado os documentos das armas. Ele apresentou os registros. Questionado sobre o porte de arma de fogo, ele afirmou não possuir.

Diante dos fatos, as armas foram apreendidas e o homem foi conduzido para a Policia Civil.