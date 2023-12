Homem que fazia filho refém com faca no pescoço é morto pela Guarda Civil Municipal e Policia Civil de Sarandi

No distrito do Vale Azul, na Rua Rio Grande do Sul, um homem morreu durante um confronto com equipes da Guarda Civil Municipal de Sarandi. O caso teve início durante um atendimento relacionado a um caso de violência doméstica.

Fabiano Dark Palacini, de 31 anos, era o foco da intervenção policial. Segundo relatos da Polícia Civil, ele mantinha seu próprio filho em cárcere privado, transformando-o em refém. A mãe da criança, que possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro, recebeu mensagens ameaçadoras que indicavam a intenção de Fabiano de matar o filho.

Diante dessa ameaça, a mulher procurou a Polícia Civil de Sarandi, desencadeando uma operação conjunta com a Guarda Civil Municipal. Os agentes se dirigiram à residência de Fabiano para tentar resolver a situação e resgatar a criança.

No momento da abordagem, Fabiano, munido de uma faca e levando-a em direção ao pescoço do filho. Um guarda civil municipal interveio, realizando um disparo de arma de fogo contra o indivíduo e salvou a criança. A ação foi registrada por uma câmera instalada no colete de um investigador da Polícia Civil.

