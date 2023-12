Homem embriagado é preso após danificar veículos na Arena Banestado em Ubiratã

https://www.instagram.com/p/C1AlrjrpHh0/

A Policia Militar foi acionada para comparecer na Arena Banestado, onde no local um home estaria danificando um veículo.

No local, os policiais constataram que o homem estava em visível estado de embriaguez e bastante alterado. O responsável pelo estabelecimento, relatou que o homem estava participando de um jogo de futebol e que tinha arrumado confusão com várias pessoas no decorrer do dia, e que no momento teria

danificado um Fiat Palio, quebrando a janela traseira do lado direito e trincando todo o para-brisa frontal.

O autor a todo momento falava que um indivíduo teria o ameaçado e que iria na casa buscar uma arma para matá-lo. O tempo todo usava de sarcasmo e ironia com a equipe, quando começou a proferir frases como “você é um policial de merda”, “filhos de uma puta”, “não resolvem nada”.

A equipe deu voz de prisão, e o autor disse “que não teria homem que levasse ele dali” resistindo a prisão e avançando contra os policiais. Foi utilizado o espargidor de pimenta e utilizando de técnicas para imobilização de uso seletivo ou diferenciado da força. O indivíduo foi algemado e transportado no

compartimento da viatura para segurança da equipe.

Foi orientado a vítima quanto aos procedimentos de representação, quanto ao dano de seu

veículo, sendo que decidiu pela não continuação. O autor foi encaminhado por desobediência, desacato e resistência.

Fonte: 11º BPM