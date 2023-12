Homem é preso por ameaçar ex-convivente em Ubiratã

A Policia Militar foi acionada por uma mulher que relatou que seu ex convivente, teria pego à força sua filha de apenas um mês de idade.

No local, casa dos pais do homem, a equipe orientou as partes e ele acatou as orientações.

Posteriormente, a equipe acompanhou a mulher até sua residência, porém, minutos após a saída da equipe, o homem arrombou a porta da residência e forçou novamente um contato com a mulher e veio a pegar a criança no colo novamente.

A mulher solicitou a presença da equipe e quando no local, ele se mostrou bastante alterado e chegou a proferir ameaças contra a vítima na presença da equipe. “Você merece um tiro na cara”. Diante

da vontade de representação por parte da vítima, a equipe deu voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas conforme súmula vinculante n°11 do STF, visto que o mesmo se encontrava agressivo.