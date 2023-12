Homem difama esposa, espalha fotos íntimas e acaba preso em Ubiratã

https://www.instagram.com/p/C1Arxqupahf/

Compareceu na sede da 2°Cia de Polícia Militar de Ubiratã, uma mulher relatando que seu esposo faz uso frequente de substância entorpecente ( cocaína) e que na data de ontem, disse que ela estaria o traindo e

a ameaçou dizendo que acabaria com a vida dela.

Posteriormente, encaminhou para várias pessoas, fotos “pornográficas” dizendo que seria a sua esposa. Uma das pessoas que recebeu as fotos foi a filha do casal.

Diante dos fatos e do desejo de representação da vítima, a equipe policial foi até a residência do casal e solicitou que o marido da vítima os acompanhasse até a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as devidas providências. Vale ressaltar que não foi necessária o uso de algemas na condução do autor.