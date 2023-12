Mensagem da INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL







Mensagem da INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL – Uma Cooperativa forte. Feita com histórias de valor. Há 28 anos, a Integrada cultiva os valores do cooperativismo, unindo gerações. Somos Milhares de famílias nos estados do Paraná e São Paulo, conectadas pela força da união. Avenida João Medeiros, tel. (44) 3453 4500, a todos os cooperados, colaboradores e população.

