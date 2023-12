Mensagem da BIONOVA

Mensagem da BIONOVA – A Energia com a força do Sol – Há mais de 7 anos no mercado, conta com mais de 3 mil projetos realizados e 200 mil painéis instalados pelo Brasil. Av. Nilza de O. Pipino 1084, Tel. (45) 9 9916 6245 a todos seus clientes e

amigos.

(Deseje Feliz Natal e Próspero Ano Novo para seus clientes e amigos 9 9142 1743 – ubirataonline.com.br)