Jovens são apreendidos após furto em escola de Ubiratã

Três jovens foram apreendidos após um furto na Escola Municipal Lucinéia Ricardo Braciforte.

Informações chegaram através do 190, de forma anônima de que os objetos furtados estavam em uma residência nas proximidades da escola. Os policiais realizaram patrulhamento e avistaram um indivíduo suspeito que empreendeu fuga após visualizar a viatura, correndo para os fundos da residência, pulando muro e tomando rumo ignorado.

Na residência foram abordados dois indivíduos e após serem questionados sobre os objetos furtados da

escola, um deles confirmou que ele e o indivíduo que correu, invadiram a escola e furtaram vários objetos e produtos, além de terem quebrado vidros e danificado uma fechadura do local.

Durante a abordagem um popular chamou os policiais para dizer que o outro indivíduo que se evadiu estava dentro de um táxi nas proximidades. Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo e realizou a abordagem do indivíduo que resistiu, não acatando as ordens policiais e xingando a

equipe de verme. Foi feito a contenção com o uso do espargidor spray de pimenta G.Pim Max.

Os objetos foram solicitados e foram identificados, na residência também foram encontradas 5(cinco)

munições CBC calibre 22. Os 03(três) menores foram encaminhados até a Companhia de Polícia Militar

e posteriormente até a Delegacia de Policia Civil de Campina da Lagoa.