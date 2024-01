Motocicleta é apreendida após condutor sem CNH realizar manobras perigosas em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento no centro da cidade quando avistou uma motocicleta

XRE 300 ABS de cor verde, transitando sem placa, sem retrovisores e sem escapamento, o condutor calçando chinelos e em velocidade não compatível com a via.

Por meio de sinais sonoros e luminosos foi dado ordem de parada não acatada, dando inicio um acompanhamento onde o condutor da motocicleta realizou manobras perigosas como ultrapassem perigosa, equilibrando em apenas uma roda, colocando assim em perigo as pessoas e outros veículos.

Os policiais conseguiram a abordagem, onde identificaram o condutor que não possui CNH e ao consultar o número do chassi via sesp/intranet, averiguou-se que a motocicleta estava com o licenciamento atrasado desde 2022.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para procedimentos cabíveis e o condutor foi encaminhado até a 2°cia PM de Ubiratã para a confecção de termo circunstanciado.

Fonte: 11º BPM