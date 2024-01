Homem é preso após agredir a companheira em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi solicitada via fone de plantão por uma senhora relatando que foi agredida por seu companheiro.

No local, os policiais realizaram a abordagem do indivíduo em frente a residência, em contato com a solicitante, ela disse que foi agredida com tapas e chutes causando pequena escoriação no ombro. A mãe da mulher presenciou as agressões e relatou que o indivíduo agrediu sua filha com chutes e tapas e que a mesma é agredida com frequência.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem, encaminhados as partes para Hospital para confecções do laudo de lesão e posteriormente encaminhados a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis