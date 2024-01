Van com 500 quilos de leite em pó é apreendido em Nova Aurora

Uma van carregada com mais de meia tonelada de leite em pó importada ilegalmente foi apreendida por policiais militares do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) na PR 180, em Nova Aurora. A suspeita é de que o produto seria adulterado e revendido como leite líquido.

O veículo era conduzido por um homem de 60 anos, o qual afirmou aos policiais que pegou a carga em Foz do Iguaçu e pretendia levá-la até Arapongas, no Norte do Paraná. Foram apreendidos 23 sacos de leite em pó de origem argentina, totalizando 575 quilos.

Também foram apreendidas 36 garrafas de vinho e bitter, 12 garrafas de azeite de oliva e oito garrafas de extrato de tomate.

De acordo com o BPRv, a apreensão é resultado de uma operação específica de combate à importação ilegal de cargas de leite em pó e derivados. No Brasil, este tipo de produto é reidratado e transformado em leite líquido. Segundo as autoridades, a importação ilegal e adulteração prejudicam a cadeia produtiva, lesando os produtores locais.

A carga apreendida foi encaminhada ao depósito da Receita Federal em Cascavel. Já o condutor da van foi identificado e liberado.

