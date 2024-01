Homem é roubado enquanto trocava pneu de carro na BR 376

https://www.instagram.com/reel/C1t7eU-uwqm/?igsh=MXBhNTQxZ3l6M2VwaA==

Um motorista foi rendido por dois homens armados e teve um veículo Ford Focus, placas BAC-9B28, de cor branca, roubado na tarde desta quinta-feira (04), na rodovia BR-376, entre Mandaguaçu e Nova Esperança. O roubo foi filmado pelo motorista.

Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia e o pneu do carro furou. No momento em que trocava o pneu, dois homens armados se aproximaram e anunciaram o assalto.

O motorista havia deixado o celular encostado em uma pedra filmado a troca de pneus e registrou o roubo.

Caso alguém tenha visto ou tenha informação do paradeiro do veículo ou dos assaltantes, entre em contato com a Polícia Militar através do 190 Quem tiver qualquer informação que leve a prisão do suspeito ligue 190.

Fonte: @plantao_maringa