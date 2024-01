Condutor sem habilitação foge de abordagem e tem moto apreendida em Cafelândia

A Polícia Militar de Cafelândia realizava patrulhamento quando passou por uma motocicleta que ao avistar a viatura, passou em alta velocidade pelo quebra molas, fato que motivou a abordagem.

Os policiais fizeram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, porém o condutor não obedeceu a ordem de parada, furando diversas preferenciais.

Ao passar por um canteiro central o pneu traseiro da moto furou e mesmo assim continuou a fuga pela contramão da avenida até ser abordado.

Após ser identificado, o condutor revelou que não era habilitado e por esse motivo teria fugido da abordagem.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do DPM de Cafelândia. Foi realizado a confecção do Boletim de Ocorrência, termo circunstanciado por direção perigosa e confeccionado as multas pertinentes. O rapaz foi liberado.