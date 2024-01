Motorista embriagado causa acidente no Conjunto Boa Vista em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer no Conjunto Boa Vista, onde teria acontecido um acidente.



No local os policiais identificaram os

veículos sendo estes um GM/Celta da vítima e um VW/ Gol GL. A condutora do veículo Celta relatou que estaria transitando pela Avenida Dina e Diva Dimartine, quando o veículo VW/Gol teria invadido a contramão da via, momento em que teria ocorrido a colisão frontal de ambos os veículos. Sendo que o condutor do veículo VW/Gol se encontrava com sinais visíveis de embriaguez como odor etílico, fala embargada e andar cambaleante.

Após oferecido e feito o teste de Etilômetro, pode ser confirmado o teor

alcoólico de 0,93mg/l, a condutora acusou 0,00 mg/l. Após a realização dos testes e a constatação da embriaguez, o homem foi encaminhado para a Delegacia de

Polícia de Ubiratã para devidas providências e posteriormente

encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.



A passageira do veículo GM Celta, precisou de atendimento do SAMU, que

compareceu ao local e a encaminhou para atendimento.

Foram realizadas as notificações administrativas cabíveis.