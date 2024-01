Rapaz é preso após furtar cachorra da prima e pedir resgate

O caso foi registrada pela Polícia Militar no início da noite de ontem, no jardim Montes Claros. Após chegar em casa e não encontrar a cachorra, avaliada em R$ 2 mil, a jovem de 20 anos foi avisada por vizinhos que o animal havia sido levado por um rapaz magro e com várias tatuagens pelo corpo.

Algumas horas depois, o primo entrou em contato com ela pelo aplicativo WhatsApp e pediu resgate pela cachorra, porém, a jovem não fez o pagamento e registrou queixa na delegacia.

Após retornar para sua residência, a mulher encontrou seu primo, mas em um primeiro momento ele negou o furto do animal. Só depois de um tempo, ele admitiu o furto e a venda da cachorra a outra pessoa.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, o animal já havia sido encontrado e devolvido para a tutora. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Com ele, os policiais ainda apreenderam uma grama de crack.