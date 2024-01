Tradicional Festa de Reis é realizada na Comunidade São Cristóvão – Curva da Onça em Ubiratã

Centenas de pessoas de todas as idades e diversas localidades do Paraná, prestigiaram a final da caminhada da Folia de Reis que aconteceu na manhã deste sábado (06), na Comunidade São Cristóvão – Curva da Onça, interior do município de Ubiratã.

Durante os festejos na comunidade, o grupo da Folia de Reis realizou apresentações e posteriormente orações na capela, onde louvaram e emocionaram todos os presentes. Depois a comunidade se uniu para servir um grande almoço – gratuitamente – onde no cardápio constou arroz, salada, pão com carne moída, refrigerante e uma grande quantidade de carnes (Bovina, suína e frango).

A diretoria da Comunidade São Cristóvão e toda a comissão organizadora agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da participação dos voluntários para sucesso do evento. “Contamos com a expressiva colaboração de muitas pessoas que nos ajudaram a realizar em mais um ano essa belíssima festa, por isso, queremos agradecer a todos que colaboram, as empresas parceiras e os voluntários.

