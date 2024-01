Mulher é executada a tiros e homem fica ferido em Campo Mourão

https://www.instagram.com/reel/C2Akf6EpEbY/?igsh=ZHMwMXEyaTJ6cDJj

Elisangela Dias Rodrigues de 33 anos, foi executada com diversos disparos de arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, foi utilizada no crime.

De acordo com informações da polícia militar, uma motocicleta ocupado por duas pessoas teria chego a frente da residência, quando o garupa teria adentrado o quintal, invadido a residência onde estava Elisangela e o marido identificado como Odair José Rodrigues Félix de 28 anos e efetuado cerca de 13 disparos.

Segundo a polícia a mulher foi alvejada por aproximadamente 10(dez) disparos e o marido dela teria sido atingido por 03(três) dos disparos.

Uma equipe do corpo de Bombeiros e Serviço de atendimento médico de urgência (SAMU), chegaram a ir para o local, onde constaram o óbito de Elisangela que levou muitos disparos sendo que os ferimentos foram incompatíveis com a vida. Já, Odair José foi encaminhado pelo SAMU ao hospital Pronto Socorro após o mesmo ser alvejado. A princípio o mesmo não corre risco de morte

No local do crime, compareceram a polícia civil onde coletaram a muitas informações, e já iniciaram a investigação, para tentar capturar os autores e saber qual seria a motivação desta execução.

A perícia realizou todo trabalho técnico, e logo após o corpo da vítima foi encaminhado ao instituto médico legal (IML) de Campo Mourão.

A equipe do Canil, com o cão Stark realizou uma busca no interior da residência, logo após o trabalho a polícia localizou dentro da residência algumas pedras de Crack, dinheiro trocado, entre alguns cartões, os mesmos foram encaminhados

Informações são do Repórter Carlos Dutra

