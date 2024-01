Segundo suspeito pela morte de comerciante em Mamborê é preso pela Policia Civil

A Policia Civil de Mamborê juntamente com apoio da equipe da Policia Civil de Campo Mourão, logrou exito e prendeu o segundo investigado pela homicídio de Ademir Saruva em Mamborê.

No inicio da manhã desta segunda-feira dia 22 de janeiro de 2024, sendo por volta das 06h15, foi dado cumprimento ao mandado judicial de busca e prisão expedido em desfavor do investigado dos disparos no crime de homicido qualificado ocorrido na cidade de Mamborê na data de 16/ de janeiro de 2024.

Conforme a apuração dos fatos ocorrido na ultima quarta feira dia 16, a equipe da Polícia Militar e Policia Civil de Mamborê, foi solicitada a comparecer na avenida Paulino Ferreira Messias, no estabelecimento comercial conhecido por “Espetinhos do Saruva”. Ao chegar no local a Polícia Militar constatou que o proprietário do estabelecimento identificado como Ademir Mendes de Lara, 51 anos de idade, popularmente conhecido como Ademir Saruva, encontrava-se em óbito, sentado em uma cadeira próximo a uma mesa em frente ao estabelecimento.

Segundo relatos das testemunhas, informaram que o autor dos disparos seria alto, vestia calça jeans, blusa preta e estaria com um chapéu de palha, que após os disparos entrou em uma GM/Montana branca ao lado do passageiro e em seguida, tomou rumo ignorado.

Após o ocorrido, a Policia Civil de Mamborê deu início a uma investigação minuciosa para apuração dos fatos e chaga a autoria do crime. No mesmo dia do fato, por volta das 19h, cerca de 45 min após o homicídio, a policia civil levantou informações referente a um dos suspeitos que teria participado do homicídio, sendo possivelmente o motorista do veículo utilizado na prática do crime.

Com o auxílio de câmeras de segurança, foi possível identificar que os autores utilizaram um veículo GM/Montana, de cor branca, com placa traseira adulterada, sendo que, após algumas possí- veis combinações, chegou-se a placa registrada no município de Campo Mourão o qual foi aborda- do pela Polícia Militar.

No local onde foi encontrado o veículo, um indivíduo de 23 anos de idade apresentou-se como seu proprietário. Após questionado a quanto tempo ele estava ali na conveniência, informou que chegou no local por volta das 15h e lá permaneceu. Porém, após checagem das câmeras de monitoramento da conveniência, foi constatado que o suspeito chegou ao local às 18h50, se contradizendo, passando a dizer que somente se pronunciaria na presença do seu advogado.

Posteriormente, o serviço de inteligencia da Policia Civil, refez toda a trajetória e ligação dos fatos, chegando ao segundo suspeito, um indivíduo com 40 anos de idade. Diante disso, o delegado de Policia Civil de Mamborê, Dr. Anderson Romão, representou pela expedição da ordem de prisão temporária em desfavor do investigado, pedido este que foi referendado pelo Ministério Público local e determinado pelo Poder Judiciário, imputando-lhe a prática de Homicídio Qualificado, com uso de arma de fogo.

Durante o cumprimento da prisão, foram apreendidas junto ao investigado 01 (uma) arma calibre 038, 01 (uma) Carabina, 30 Munições calibre 357 e 20 munições calibre 038. Diante dos fatos, o envolvido recebeu voz de prisão e todo os objetos foram apreendidos, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Na oportunidade, o delegado ressaltou que a Policia Civil em Mamborê vai continuar trabalhando sem medir esforços para retirar do convívio social aquelas pessoas que representam um risco para a sociedade e os crimes ocorridos não ficarão impunes e serão devidamente investigados.

Destacou que foi fundamental para o exito das investigações a cooperação entre os Órgãos policiais, entre eles A Polícia Rodoviária Federal de Maringá, Polícia Militar e Polícia Civil em Campo Mourão.

Ainda esclareceu que a população da região pode contribuir repassando informações para auxiliar os trabalhos policiais a identificar e prender suspeitos de outras praticas criminosas. As denúncias podem ser feitas através dos seguintes números número (44)3568-1341 9.9832-1618.

Fonte: Repórter Carlos Dutra